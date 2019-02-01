(Görüntülü) Genç kadının yardım çığlığı

ANTALYA'da yaşayan Funda I. (20), eşinin kendisine şiddet gösterdiğini, yatak odasında gizlice çektiği özel görüntüleri ile tehdit ettiğini öne sürerek, “Eşim ondan ayrılırsam beni ve ailemi öldüreceğini söyledi. Yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti. Boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Ne olur yardım edin, çok korkuyorum" dedi.



Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, son bir aydır anne ve ağabeyi ile yaşayan Funda I., eşi Ö.C.I.'nın kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, yardım istedi. Bir dönem fotoğrafçılık ve garsonluk yapan Funda I., eşiyle 16 yaşındayken sosyal medya üzerinden tanıştığını anlatarak, “İki yıl aynı evde yaşadık. 18 yaşıma bastığımda da resmi nikah kıydık. Evlilik öncesi ve sonrasında bana çok kötü davrandı. Bir keresinde, gizlice yatak odamızda çektiği özel görüntüyü yayınlayıp, beni rezil edeceğini söyledi. Ölümle tehdit etti. Sesli mesajlarını kanıt olarak gösterip, şikayetçi oldum. Üç ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Karara uydu. Üç ay sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladık. Bir süre sonra aramızda tekrar kavga çıktı. Küfürler edip beni dövdü. Ben de ayrılmak istediğimi söyledim. O andan itibaren beni, ailemi öldürmekle ve yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti" diye konuştu.



Eşinin, ağabeyi Kuthan Adem'i de önce darbedip, sonra bıçakladığını iddia eden Funda I., konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Ondan kurtulamıyorum. Beni yaralamaya kalkıştı. Altı kez uzaklaştırma aldığı halde hep ihlal etti. Ağabeyim ve annem için de uzaklaştırma kararı aldırdık, onları da ihlal etti. Her gün beni farklı numaralardan arayarak, öldürmekle, yaralamakla, evimi yakmakla tehdit ediyor. Kendimin ve ailemin hayatından endişe ediyorum. Sabıka kaydı olan bir insan. O yüzden çok korkuyorum. Gerekli yerlerin sesimi duymasını istiyorum."



'BOYNUMA BIÇAK, BAŞIMA SİLAH DAYADI'



Eşinin bir seferinde kendisini keseceğini söylediğini iddia eden Funda I., “Kafasını duvarlara vurdu. 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diyerek boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Çoğu zaman eşyalarıma zarar verdi. Her seferinde affettim" diye konuştu.



Funda I., eşine boşanma davası açmak istediğini, ancak korudan böyle bir girişimde bulunamadığını söyledi.



AĞABEY: KARDEŞİM BENDEN YARDIM İSTEDİ



Funda I.’nın ağabeyi Kuthan Adem de kardeşinin geçen ay akşam saatlerinde kendisini aradığını anlatarak, “Kardeşim telefonda ağlayarak benden yardım istedi. Bu arada, bağırma ve cam kırılma sesleri geliyordu. Kardeşimi alıp annemin evine götürdüm. O günden sonra beni ayrılık sebebi gördü. Dört, beş gün sonra bir arkadaşı ile birlikte beni sopayla dövdü. Şikayetçi oldum. Aynı günün akşamından beni evimin önünde 3 yerimden bıçakladı. Verilen tek şey denetimli serbestlik. Ben hastaneden taburcu olamadan, o serbest kaldı. Bu kadar adaletsizlik olmaz" dedi.

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