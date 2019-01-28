(Görüntülü) Genç kadını, boğazına çakmak dayayarak gasp etti

ANKARA?da evine doğru yürüyen Rena Y.?nin (20) boğazına elindeki çakmağı bıçak gibi dayayan Müjdat Karakaya (26), genç kadını ?Bağırma seni keserim ve kimsenin ruhu duymaz? diye tehdit ederek, telefonunu gasp etti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, 5 gün önce akşam saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi Mazi Sokak üzerinde meydana geldi. Tek başına evine doğru yürüyen Rena Y.?yi uzun süre takip eden Müjdat Karakaya, Mazi Sokak girişinde genç kadına saldırdı. Rena Y.?nin boğazına sarılan saldırgan, cebinden çakmağı genç kadının boğazına bıçak gibi dayayıp, telefonu vermesini istedi. Saldırgana direnen Rana Y., dengesini kaybedip yere düştü. Çevredekilerden yardım istemek için bağıran Rena Y.?yi, ?Sesini çıkarma seni öldürürüm. Bağırma seni keserim ve kimsenin ruhu duymaz? diyerek tehdit eden Karakaya, telefonu gasp ederek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şok geçiren Rana Y.?nin yerden kalkıp bir süre yürüdükten sonra tekrar düştüğü görüldü.

Olayın faillini yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen Karakaya?yı telefonu satmak için geldiği dükkanda kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen Karakaya, Rena Y.?nin boğazına dayadığı aletin çakmak olduğunu iddia etti. Ele geçirilen telefon da sahibine teslim edildi. Yağma, güveni kötüye kullanma, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve adam yaralama suçlarından kaydı bulunan Karakaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.