(Görüntülü) Gebze'de 6 araç çarpıştı: 5 yaralı

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde 2 hafif ticari araç ile 4 otomobilin çarpıştı. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulaşım yan yollardan sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.