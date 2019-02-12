(Görüntülü) Gaziantep'te kanalizasyon hattında patlama: 2 yaralı

GAZİANTEP'in İstiklal Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattında patlama meydana geldi. Patlama sırasında caddeden geçen özel halk otobüsünün fren yapması sonucu, 2 yolcu yaralandı, çevredeki ev ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu. İlk incelemede, patlamaya metan gazı sıkışmasının neden olduğu belirlendi. Olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsünün geçişi sırasında caddedeki kanalizasyon hattında büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte rögar kapağı yerinden fırlayıp, olay sırasında caddeden geçen özel halk otobüsünün altına çarptı. Paniğe kapılan sürücü ani fren yaparken otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Patlamada çevredeki ev ve iş yerlerinde de büyük hasar oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin duvarları yıkıldı. Mahalleye yakın birçok bölgeden duyulan patlamanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede itfaiye ve GAZDAŞ ekipleri incelemede bulundu. İlk incelemede, patlamaya kanalizasyon hattında sıkışan metan gazının neden olduğu belirtildi. Mahalledeki tüm rögar kapakları açılarak havalandırma yapıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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