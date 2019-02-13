(Görüntülü) Gaziantep'te HDP'lilerin yürüyüşüne polis izin vermedi

GAZİANTEP'te, açlık grevindeki HDP milletvekili Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak isteyen HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve beraberindekilere polis izin vermedi. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve bir grup partili bugün, açlık grevinde olan Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak üzere Gazimuhtar Paşa Bulvarı'ndaki HDP il binasında toplandı. Emniyet yürüyüşün gerçekleşmemesi için bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Binanın giriş ve çıkışları çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu güvenlik zinciri ile kapatıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında polis Mahmut Toğrul'un tek başına dışarı çıkmasına izin verdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında dışarı çıkan Toğrul, üzerine giydiği 'Tecrit kalksın, Leyla yaşasın' yazılı önlükle İpekyolu'na kadar yürüyeceğini söyledi. Polis ise yalnız da olsa üzerindeki önlükle yürüyemeyeceğini söyledi. Toğrul, polisle yapılan müzakerenin ardından yürüyüş yapmaktan vazgeçti. Amaçlarının provokasyon yapmak olmadığını söyleyen Toğrul, açıklamasının ardından üzerindeki yelekle birlikte TBMM plakalı aracına binerek Diyarbakır'a gitti.

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