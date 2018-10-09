(Görüntülü)Fırsatçılara tepki için 200 kilo ekmek arası hamsi dağıttı

ANKARA'da döviz kurundaki artışı bahane ederek fiyatlara zam yapan fırsatçıları protesto eden Saffet Aytaç adlı balıkçı, 200 kilo ekmek arası hamsiyi ücretsiz dağıttı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde balıkçılık yapan Saffet Aytaç, Fırsatçılara inat hamsi bedava ismini verdiği etkinlikte, döviz kurundaki artışı bahane ederek fiyatlara zam yapan fırsatçılara tepkisini bedava balık dağıtarak gösterdi. Aytaç, fırsatçıları protesto ettiğini belirterek yaklaşık bin 500 kişiye 200 kilo hamsiyi pişirerek ekmek arasında ücretsiz olarak dağıttı. 'FIRSATÇILARA ARTIK BİR SON DEMEK İSTİYORUZ' Etimesgut?ta 10 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Aytaç, ?Buradaki ilk amacımız balık fiyatlarının düşük olması ve balık çeşitlerinin çok olmasıyla da beraber vatandaşlarımızın balık yemelerine vesile olmak, ikinci amacımız da son zamanlarda doların yükselmesiyle de ürünlerine fahiş fiyat uygulayan büyük firmalarımızın, tedarikçilerin ve komisyoncuların fiyatlarını indirmesini ve piyasalarda bir hareketlilik olmasını sağlamak'' dedi. Büyük firmalara bir örnek olması için bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Aytaç, ''Herkesin fiyatlarını indirmeye başlaması ve ekonomimizin biraz daha ileriye doğru gitmesi amacıyla bunu yaptık. Fırsatçılara ?artık bir son? demek istiyoruz. Artık fırsatçılık bitsin istiyoruz diye konuştu.

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