(Görüntülü) Fırıncı çırağı Seydi ortadan kayboldu (2)

İSTANBUL'DA BULUNDU Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün sabah çırak olarak çalıştığı ekmek fırınına gitmek üzere evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Seydi Taşdemir, yapılan çalışma sonucu İstanbul'da bulundu. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis, Seydi'nin fotoğraflarını Türkiye genelindeki polis merkezleriyle paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Seydi Taşdemir, İstanbul Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından bulundu. Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği ekipleri, Seydi'nin bulunduğunu Besni Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri de Seydi Taşdemir'in evine giderek çocuklarının bulunduğuna dair müjdeli haberi ulaştırdı. Aile fertleri aldıkları haberin ardından sevinç gözyaşı dökerek, polislere teşekkür etti.