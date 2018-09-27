(Görüntülü) FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan askeri öğrenci bölge sorumlusu olduğu öne sürülen Sinan B. adliyeye sevk edildi. Geçen cuma günü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentteki askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu iddia edilen Sinan B., Elazığ'da gözaltına alındı. Adıyaman'a getirilen şüpheli, sorgulamasının ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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