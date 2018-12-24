(Görüntülü) FETÖ firarisine yardım etmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), () YUNAN Gümrüğü'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.Y.'ye götürdükleri valiz ile yakanan ve sevk edildikleri adliyede serbest bırakılan Türk feribot kaptanı S.G., gemici A.A. bu defa döndükleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Polis, iki şüpheliye valizi verdiği belirlenen H.Y.'nin ağabeyi K.,Y.'yi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y, tutuklanırken, diğer 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçen 21 Aralık'ta Bodrum-Kos seferini yapan feribotun Türk kaptanı S.G. ve gemici A.A., Yunan Gümrüğü'nde yanlarındaki valizde sahte pasaport ve kaşe ve mühürlerle yakalandı. Yunan makamları tarafından adliyeye sevk edilen şüphelilerden katan S.G., buradaki ifadesinde iddiaya göre, valizi kendisine 20 yıldır tanıdığı arkadaşı K.Y.'nin Atina'dan kendisini karşılamaya gelecek olan ağabeyine H.Y.'ye teslim edilmek üzere verildiğini ve içerisinde ne olduğunu bilmediğini söyledi. Gemici A.A. da kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan iki şüpheli, dün yine feribotla Bodrum'a döndü. Kaptan S.G. ve gemici A.A., bu defa Bodrum Limanı'nda Türk polisi tarafından gözaltına alındı. Kaptan S.G., burada da Yunanistan'daki ifadesinin aynısını tekrarladı. Bunun üzerine polis, kaptan S.G.'ye valizi verdiği ileri sürülen K.Y.'yi de evinde yakalayıp, gözaltına aldı. K.Y.'nin sorgusundan valizi Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kardeşi H.Y.'ye gönderdiği ortaya çıktı. K.Y.'nin gönderdiği ve Yunan polisince el konulan valizde sahte asaport, kaşe ve mühürlerin yanı sıra kardeşi H.Y.'ye ait 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 1 hard disk, 1 cep telefonu olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan S.G., A.A. ve K.Y., FETÖ / PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmeye çalışmak suçundan bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.Y., tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.