(Görüntülü) Fethiye'de 65 kaçak ile 7 organizatör yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmayı amaçlayan Irak, Filistin ve Suriye uyruklu 65 kaçak göçmen, tekneye binme hazırlığı yaparken polis ekiplerince yakalandı. Kaçak geçişi organize ettiği belirtilen 7 kişi ise gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir grubun yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçış hazırlığında olduğunu öğrendi. Polis ekipleri, oteldeki kaçak göçmen kalan grubunun yerini belirleyip, takibe aldı. Organizatörler tarafından otelden çıkarılarak minibüse bindirilen kaçak göçmenler, Ölüdeniz Mahallesi'ne götürüldü. Gemiler Koyu'nda tekneye binme hazırlığında olan grup, bu sabah, polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda Irak, Filistin ve Suriye uyruklu 65 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi. Ayrıca 7 organizatör gözaltına alındı. 2 organizatörün ise arandığı kaydedildi. Operasyonda tekneye el kondu. Gözaltına alınan organizatörlerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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