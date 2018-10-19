(Görüntülü) Fatih'te pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () FATİH'te bir kişi, arkadaşının iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, 16 Ekim Salı günü Fatih'te meydana geldi. Arkadaşı M.E.(27) ile tartışan F.O.(26) arkadaşının işyerine giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kısa sürede F.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler F.O.'nun evinde yaptıkları aramalarda olayda kullandığı pompalı tüfeği de ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.O. önceki gün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. ATEŞ AÇMA ANI KAMERADA Yaşanan pompalı tüfekli saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde F.O. arkadaşı M.E.'nin işyerine elinde bir kutu ile geliyor. Kutudan çıkarttığı tüfek ile ateş açan F.O kaçıyor. Gözaltına alınan F.O.'nun polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilmesi görüntülendi.