(Görüntülü) Fatih'te korkutan yangın (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-FATİH'te çanta satışının yapıldığı bir işhanında çıkan yangın korkuya yola çatı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.



Eminönü Mangalcı Sokak üzerinde bulunan bir işhanında saat 20.45 sıralarında yangın çıktı. Çanta satışının yapıldığı işhanındaki yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.