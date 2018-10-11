(Görüntülü) Fatih'te kapkaç kovalamacası kamerada

Çağatay KENARLI/ıSTANBUL, () FATİH'te Macar turistin çantasını kapkaç yapan şüpheli Vezneciler'de başka turistleri izlediği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Fatih'te 26 Eylül'de Macaristan uyruklu 58 yaşındaki T.J.'nin içinde 500 lira bulunan çantasını kapkaç yaparak çalan bir kişiyle ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. BAŞKA TURİSTLERİ İZLERKEN FARK EDİLDİ Polis ekipleri 6 Ekim'de aynı şüphelinin Vezneciler Metro durağı karşısında duran turistleri izlediğini belirledi. Bunun üzerine polis ekiplerinin kendisini takip ettiğinin farkına varan şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 18 yaşından küçük H.İ.P. ve F.T. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.T.'nin Macaristan uyruklu turistin çankasını kapkaç yöntemiyle çalan kişi oluğu belirlendi. SERBEST BIRAKILDILAR Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.İ.P emniyetten serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen F.T. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.