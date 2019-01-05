(Görüntülü) Evlerine hırsız giren mahalleli, yetkililerden yardım istedi

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),()Hatay'ın İskenderun İlçesinde son günlerde artan hırsızlık olaylarından bunalan mahalle sakinleri, sokağa çıkıp yetkililere yardım çağrısında bulundu. İskenderun ilçesinin Çankaya ve Esentepe mahallelerinin 660 ile 661'inci sokak sakinleri, son günlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle yetkililerden yardım istedi. Korku dolu anlar yaşadıklarını, can güvenlikleri konusunda endişe içerisinde olduklarını belirten mahalle sakinleri, hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmadığını savunarak, bir an evvel güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.