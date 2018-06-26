(Görüntülü) Evin banyosundan 1 metrelik yılan çıktı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, Bülent Canlı’ya ait evin banyosunda bulunan 1 metre uzunluğundaki yılan korkuya neden oldu.



Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde tek katlı evde oturan Canlı ailesinin banyosuna yılan girdi. Ailenin fark ettiği 1 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. Yılan, Bülent Canlı tarafından paspasla sıkıştırılarak yakalandı, ardından da damacanaya konularak boş araziye bırakıldı.

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