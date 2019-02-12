(Görüntülü) 'Evden 10 bin lira ve kredi kartları çalındı' iddiası

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, kapısını levye ile açtıkları eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, 10 bin lira ile kredi kartlarını çalarak, kaçtığı öne sürüldü. Polis, evden hırsızlık iddiasıyla ilgili çalışma başlattı. Olay, öğleden sonra, Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iddiaya göre, levye ile kapısını açtıkları Abuzer Yılmaz'a ait eve boşken girdi. Darmadağın edilen evden 10 bin lira ve kredi kartları çalındı. Olayın ardından evine geldiğini belirten Yılmaz, kapının açık olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.