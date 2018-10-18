(Görüntülü) Evdeki yağları, bebek arabasıyla çaldı

Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bir evin girişindeki 55 kilo zeytinyağını bir kişi bebek arabasıyla çalarak kaçtı.



Olay, geçen Salı günü Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Sürücü, 1650 liraya aldığı bidonlardaki 55 kilo zeytinyağını iki katlı evin girişine koydu. Akşam saatlerinde evine döndüğünde zeytinyağı bulunan bidon ile bebek arabasının olmadığını fark eden Sürücü, durumu polise bildirdi. Sürücü, mahallede yaptığı aramada da bebek arabasını eve 300 metre uzaklıkta yol kenarına atılmış olarak buldu. Polislerin incelemesinin ardından sokaktaki bir evin güvenlik kamerası kayıtlarında, yağları bebek arabasıyla götüren bir kişi belirlendi. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken, zeytinyağı çalınan İsmail Sürücü, biran önce hırsızlığı yapan kişinin bulunarak cezalandırılmasını istedi.