(Görüntülü) Eşini öldürüp intihar etti (2)

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() BÜYÜKÇEKMECE'DE eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti. Dün gece meydana gelen olayda silah seslerine duyan komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Kahraman Öztürk ve Oya Öztürk'ün...