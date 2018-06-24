(Görüntülü) Erzurum'da sandık başında kan davası çatışması: 2 ölü, 3 yaralı (4)

ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde, aralarında kan davası bulunan iki ailenin fertleri, oy kullanmak üzere gittikleri okulun bahçesinde karşılaşınca birbirlerine girdi. Çıkan silahlı çatışmada, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile karşı taraftan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çıtışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan Ailesi'nden henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Dumlu, "İlçe başkanımız ile karşı taraf husumetli. Oy kullanma sırasında okul önünde karşı karşıya geliyorlar. Çatışma başlıyor. Karşı taraftan da ölen var bizim ilçe başkanımız da rahmetli oluyor. Şu an ölü sayısı 2. İlçe başkanının cenazesi otopsi için Erzurum'a getirildi. İki aile de büyük aileler, aşiret. İlçede geniş güvenlik önlemi var. 4 yıl önce karşı taraf ilçe başkanının babasını vurup, rahmetli etmiş. Ondan dolayı husumet var. Bu husumetten dolayı devlet bunları başka bir tarafa yerleştiriyor. Oy için bunlar tekrar bir araya gelmiş. Çatışma çıkıyor. Başkanımız 50 yaşlarında evli, çocukları var" diye konuştu.

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