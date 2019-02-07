(Görüntülü) Erzincan’da polis memuru intihar etti

ERZİNCAN’da polis memuru Hakan B. (36) tabancasıyla intihar etti. Olay, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 401'inci sokakta meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde görevli 9 yıllık polis memuru evli ve 2 çocuk babası Hakan B.'nin evinden silah sesi gelince, komşuları polise haber verdi. Gelen ekipler, evde yalnız olan polis memuru Hakan B.'nin tabancasıyla başına ateş ettiğini belirledi. Hakan B., çağırılan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hakan B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Emniyet Müdürü Bülent Şensoy da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Hakan B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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