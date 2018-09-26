(Görüntülü) Ermenistan'da 64 gün tutuklu kalan Umut: Erdoğan ile görüşüp, elini öpmek isterim (2)

Bedir ALTUNOK/KARS, () - KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde hayvanları otlatırken, geçtiği Ermenistan'da tutuklanan Umut Ali Özmen (16), 64 gün cezaevinde kaldıktan sonra dün serbest bırakıldı. Türkiye'ye dönmek için işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Umut Ali, "Erivan'dayız, çay içiyoruz, gezdik. Türkiye'ye geçiş yapınca Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, elini öpmek isterim" dedi. Akyaka'ya bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali, 24 Temmuz günü, otlayan hayvanlarını geri getirmek için yaylaya gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi'ne ulaşan Umut Ali, merak edip, tepeyi aşarak, diğer yamaca indi. Köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri, sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen'in 5 saatlik çabası sonucu Cebeci Sınır Karakolu'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali'nin Ermenistan'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak, cezaevine konuldu. Umut Ali'nin sınır ihlali nedeniyle Ermenistan'da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak, gencin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan'ın bu talebine olumlu yanıt verdi. 'ÇIKTIM, ERİVAN'DA GEZİP, ÇAY İÇİYORUZ' Mustafa Özmen, oğlu Umut Ali'yi almak için geçen pazar günü Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti. Burada yetkililerle görüşen Özmen, dün saat 14.00 sıralarında, 64 günün ardından oğlunu cezaevinden aldı. Baba- oğul, Türkiye'ye dönebilmek için Erivan'da işlemlerinin tamamlanmasını beklerken, Umut Ali Özmen, cep telefonu kamerasıyla çektiği videoyu muhabirine gönderdi. Videoda, babasıyla birlikte Erivan'da gezdiğini söyleyen Umut Ali, "Sayın Cumhurbaşkını'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde bütün Türkiye'nin çabalarından dolayı teşekkür ederim. Çıktım, şu anda Erivan şehrindeyiz. Çay içiyoruz, gezdik. Türkiye'ye geçiş yapınca da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, elini öpmek isterim. Teşekkürler" dedi.