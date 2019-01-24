(Görüntülü) Erciş'te PKK operasyonuna 12 tutuklama

VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Erciş ilçesinde 27 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçundan 21 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, 9 kişi de serbest bırakıldı.

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