(Görüntülü) Emekli tazminatıyla iş kurdu, ortağını öldürdü

İsmet KÖZELO-Muhammed KISIR KAYSERİ, Kayseri'de Mustafa M. (56), emekli tazminatıyla akaryakıt istasyonu kurduğu ortağı iş adamı Mehmet Özet'i (49), borç-alacak tartışmasında av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olay, öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Gesi İldem Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Tomarza Kaymakamlığı'nda yazı işleri müdürü olarak görev yaparken bir süre önce emekli olan Mustafa M., iddiaya göre emekli tazminatıyla Mehmet Özet'in de aralarında bulunduğu 3 ortak ile akaryakıt istasyonu kurdu. Mustafa M., iddiaya göre aralarındaki borç-alacak ilişkisini konuşmak için Mehmet Özet'in akaryakıt istasyonundaki ofisine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mustafa M., yanındaki av tüfeği ile Özet'e ateş etti. Ağır yaralanan Özet, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özet, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mustafa M., olayın ardından tüfekle polise giderek teslim oldu. Mustafa M., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, Söyleyecek bir şey yok. Savcılıkta her şey ortaya çıkacak dedi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma sürdürülüyor.