(Görüntülü) Elmalı köyünde yağmur hayatı felç etti

ADIYAMAN'ın Akıncılar beldesine bağlı Elmalı köyünde sağanak yağış nedeniyle iş yerleri ve evleri su bastı. Köyde 3 gündür aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle sokaklar göle döndü. Birçok iş yeri ve evi su bastı. Ekipler tarafından 5 saat süren çalışma sonrasında sular tahliye edilirken, belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

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