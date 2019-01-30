(Görüntülü) Elektrikli bisikletin çarptığı kadın yaralandı

Kadir ÇELİK -GAZİANTEP- () Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elektrikli bisikletin çarptığı Meryem Ekiz (50) yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Eşiyle alışveriş yapmak için yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Ekiz'e, K.D yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Ekiz'i bu sırada eşi Mehmet Ekiz, elini tutarak teselli etti. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının tedavisine başlandı.