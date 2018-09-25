(Görüntülü) Edirne'de 'Büyücü 270 bin lira dolandırdı' davasında beraat

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNELİ iş insanı Mustafa K. (37), ayrıldığı sevgilisiyle barışması için kendisini, "Size büyü yapılmış" diyerek, kandıran Leyla A. hakkında 270 bin lirasını dolandırdığı gerekçesiyle dava açtı. 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada beraat eden Leyla A., "Büyücü değilim, büyü yapmıyorum. Kesinlikle bu tarz suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseden para almadım. Sanırım kız arkadaşıyla olan sorunlarını bana yükledi" dedi. Sevgilisi S.A.'dan ayrıldıktan sonra bunalıma giren Edirneli iş insanı Mustafa K.'ye, önceden tanıdığı Leyla A., yardımcı olacağını söyledi. Leyla A., iddiaya göre, Mustafa K.'ye, sevgilisinden ayrılmasına cinlerin neden olduğu yalanını söyledi. Leyla A., "Cinleri uzaklaştırmak için kan lazım. Dana başı kesilerek, toprağa gömülmesi gerekiyor. Sevgilinin leylek kalbiyle yıkanması için 40 bin lira gerekiyor" dedi. Bunun üzerine Mustafa K., Leyla A.'ya önce 40 bin lira verdi. Sonraki günlerde de çeşitli yalanlar söyleyen kadın, Mustafa K.'den 230 bin lira daha aldı. Sevgilisi S.A. ile barışamayan Mustafa K., bir süre sonra savcılığa gidip, Leyla A.'nın kendisini 270 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle şikayette bulundu. CİNLERİN KOVULMASI İÇİN 40 BİN LİRA ALMIŞ İş insanının şikayeti üzerine cumhuriyet savcılığınca Leyla A. hakkında, 'dini inanç ve duygularını istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, Leyla A.'nın, Mustafa K.'den sözde büyünün bozulması için önce dana başı kesilerek kan akıtılacağı gerekçesiyle 40 bin lira ardından ayrılığa neden olan cinlerin kovulması için 40 bin lira, Almanya'daki yengesi tarafından başka biriyle evlendirilmesi için yapılan büyünün bozulması için 80 bin lira, Bulgaristan'da tanıdığı hocalar olduğu gerekçesiyle de 20 bin lira dahil toplam 270 bin lira aldığı kaydedildi. 'OYUN YAPARAK KIZ ARKADAŞIMLA BENİ AYIRDI' Leyla A. hakkında, Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dolandırıldığını öne süren Mustafa A., duruşmada, kentte müteahhitlik yaptığını, Leyla A. ile daire satışı sırasında tanıştıklarını ve kendisinin de kız arkadaşı S.A. ile samimiyet kurduğunu anlattı. Mustafa A., "Leyla, sözde oyun yaparak, kız arkadaşımla beni ayırdı. Kız arkadaşımın cinlendiğini ve benim kız arkadaşımdaki cinleri kovdurmak için para vermeme gerek olduğunu söylemiş. Bu süre zarfı içinde kız arkadaşım beden uzaklaştı. İrtibatını kesti. Ben Leyla A.'ya parça parça çeşitli durumlardan bahsetmesi nedeniyle toplamda 270 bin lira para verdim. Daha sonra her şeyin yalan olduğunu anlaşıldı. Kız arkadaşımla irtibatımı koparıp, benden sürekli para sızdırdı. Şikayetçiyim. Aynı durumda başkalarını dolandırıldığını öğrendim, şikayetçiyim" dedi. 'BAŞKASINA SÖYLERSEN SEVGİLİNİN BAŞINA KÖTÜ ŞEYLER GELİR' DEMİŞ Mahkemede tanık olarak dinlenilen iş insanının sevgilisi S.A. ise Leyla A.'nın, kendisine anne gibi yaklaşıp, cinlerin dadandığını söylediğini belirterek, şunları kaydetti: "Kendisine dertlerimi anlatıyordum. Bana çok iyi davranıyordu. 'Ben senin annen yerineyim' der, beni sevdiğini söylerdi. Ben 'Psikolojim bozuk' dediğimde bana, 'Sana büyü yapılmış, perşembe günleri ayaklarını limonlu suya koy, sana iyi gelecek' dedi. Bana şişe içine bir şeyler koyulmuş şeyi içermeye çalıştı. Bana bunları yaparken erkek arkadaşım Mustafa A.'dan para koparmaktaymış. Para alırken 'Başkalarına söylersen sevgilin S.A.'nın başına kötü şeyler gelir. Yani cinler ona kötü şeyler yapar' diyerek, para almaya devam etmiş. Ben bunları Mustafa A.'nın parayı Leyla A.'ya götüren kişilerin anlatmasından öğrendim. Erkek arkadaşım paraları Leyla A.'ya gönderdikten sonra 'O kadar para gönderdim, S.A. hala iyileşmedi mi?' demiş. Mustafa A. ile ayrıldıktan sonra bana sürekli 'Mustafa seni öldürecek, öldürtecek, zarar verecek' şeklinde sözler söylerdi. Ben kendisine güvendiğim için Mustafa ile irtibatı kestim. Meğerse bizim bu durumumuzdan istifade etmiş." 'KİMSEDEN PARA ALMADIM' Tutuksuz yargılanan sanık Leyla A., duruşmada üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben kimseden para almadım. İddianamede yer aldığı gibi 20 bin, 40 bin lira ve büyü bozmak için 80 bin lira almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. BERAAT KARARI Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Leyla A. hakkında, hile unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Davada beraat eden Leyla A.'nın avukatı Kaan Polat, "Müvekkilim, leylek kalbiyle yıkanmasını söyleyerek, daha sonra kan akıtılması gerek, dana başı kesilerek, kan dökülmesi gerektiğini ifade ederek ancak bu şekilde büyü bozulacağı şeklinde dini istismar suçlaması suretiyle dolandırıcılık suçundan yargılandı. Biz de mahkemeye hayatın olağan akışında bu beyanların mümkün olmadığını, olamayacağını ispatladık. Neticede toplanan deliler doğrultusunda mahkeme, beraat kararı verdi" diye konuştu. 'BÜYÜCÜ DEĞİLİM' Leyla A. ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu üzerime atılan suçlamaları anlatmaya benim hayal gücüm bile yetmiyor; ama Türk adaletine güveniyorum. Türk adaleti, beni bir bayan olarak korudu. Ben bu ülkede yaşamaktan çok mutluyum. Ben büyücü değilim, büyü yapmıyorum. Kesinlikle bu tarz suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimseden para almadım. Sanırım kız arkadaşıyla olan sorunlarını bana yükledi. Biz eskiden çok iyi dosttuk. Bu bir iftira. Zorbayla tehditle bir kadına yapılabilecek en korkunç şeydir" dedi.