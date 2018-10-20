(Görüntülü) Edirne'de bir evden 12 Iraklı kaçak çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE'de polis ekiplerince başlatılan 'kaçak göçmen' kontrollerinde Suriyeli bir kaçağın kiraladığı evden, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek için hazırlık yapan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Irak uyruklu kaçak yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçmek için kente gelen kaçak göçmenlere yönelik pansiyon ve sokaklarda arama yaptı. Kaleiçi Tabakhane sokak üzerinde Suriyeli bir kaçağın kiraladığı belirlenen evde yurt dışına geçme hazırlığında olduğu tespit edilen 12 Irak uyruklu kaçak yakalandı. Polisin geldiğini görünce ışıkları söndürerek kapıyı açmayan kaçaklar, koçbaşı ile eve giren polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu kaçaklar yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilerek işlemleri için Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. SON 1 HAFTADA 200 KAÇAK YAKALANDI Kaçak kontrollerine Özel Harekat ekipleri de destek verirken, Edirne polisi son 1 hafta içerisinde 200 kadar kaçağı kiraladıkları evlerde yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları sırada yakalayıp gözaltına aldı.