(Görüntülü) EDİRNE'DE ASKERLERİ TAŞIYAN SERVİS KAZA YAPTI 13 YARALI (OLAY YERİ GÖRÜNTÜSÜ)

(Görüntülü) EDİRNE'DE ASKERLERİ TAŞIYAN SERVİS KAZA YAPTI 13 YARALI (OLAY YERİ GÖRÜNTÜSÜ)

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