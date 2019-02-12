(Görüntülü) Domuz saldırısında yaralandı

Ahmet BAYRAK/PERŞEMBE,(Ordu), () – ORDU’nun Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan Fikri Yazıcı (74) yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Yazıcı, "Domuza yalvardım 'Yapma yavrum' dedim, Beni parçalamadan bıraktı" dedi. Olay, saat 13:00 sıralarında Perşembe ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Fikri Yazıcı, fındık bahçesinde çalıştığı sırada karşısına çıkan domuzun saldırısına uğradı. Dengesini kaybeden ve kazılan hendeğe düşen Yazıcı, ayağından yaralandı. Domuzun kaçması üzerine telefonla yakınlarından yardım isteyen Yazıcı, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Bahçede aniden karşısına çıkan domuzun saldırısına uğradığını anlatan Fikri Yazıcı, "Domuza yalvardım 'Yapma yavrum' dedim, Beni parçalamadan bıraktı. Ama bacaklarımda yaralar var. Buna rağmen saldırıyı ucuz atlattım" dedi.