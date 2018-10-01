(Görüntülü) DOLMUŞ BEKLEYEN 2 ARKADAŞ, ÜZERLERİNE GELEN OTOMOBİLDEN SON ANDA KURTULDU

(Görüntülü) DOLMUŞ BEKLEYEN 2 ARKADAŞ, ÜZERLERİNE GELEN OTOMOBİLDEN SON ANDA KURTULDU

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