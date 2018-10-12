(Görüntülü) Doktor, otomobili ile çarptığı çocuğa ilk müdahaleyi kendi yaptı

ÇORUM'da çocuk doktoru Atakan C., kullandığı otomobili ile aniden yola çıkan Suriye uyruklu Mohammed K.'ye (5) çarptı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan doktor, çağırdığı ambulansa binerek çocuğu hastaneye ulaştırdı.



Kaza, Cengiz Topel Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli çocuk gastroenteroloji doktoru Atakan C., kullandığı otomobili ile aniden yola çıkan Suriye uyruklu Mohammed K.’ye çarptı. Otomobilinden inen doktor, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı, ambulans çağırdı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuğa eşlik eden doktor, kendisi de ambulansa binerek hastaneye gitti. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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