(Görüntülü) Diyarbakır İzinsiz eylemde yaşanan gerginlikte, önce polis ardından da HDP'li Saliha Aydeniz kayıp düştü (1)

(Görüntülü) Diyarbakır İzinsiz eylemde yaşanan gerginlikte, önce polis ardından da HDP'li Saliha Aydeniz kayıp düştü (1)

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