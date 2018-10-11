(Görüntülü) DİYARBAKIR BİSMİL'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

(Görüntülü) DİYARBAKIR BİSMİL'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

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