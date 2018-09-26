(Görüntülü) Direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü yaralı

MALATYA'da yol kenarındaki direğe çarpan otomobildeki Serkan İlhan (29) öldü, sürücü Mustafa İlhan ise yaralandı. Kaza, dün gece Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa İlhan, yönetimindeki 31 F 0500 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan akrabası Serkan İlhan, ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Serkan İlhan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamazken, sürücü Mustafa İlhan ise yoğun bakım ünitesine alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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