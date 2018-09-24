(Görüntülü) Denize açılan gençlerin su alan teknesinde panik

Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, asker eğlencesi için denize açılan 4 gencin bulunduğu, 9 metrelik tekne su aldı. Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alınan gençler, kısa süreli panik yaşadı. Sabah saatlerinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, denizde teknenin su aldığı yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 9 metre uzunluğundaki 'Başıboş' isimli teknede kurtarılmayı bekleyen Şehmuz Elagöz, (19), Oğuzhan Er, (19), Çağlar Koç, (20) ve Emre Tosun'u (21) gördü. Ekipler, panik yaşayan teknedeki 4 genci Sahil Güvenlik botuna aldı. Gençlerin, asker eğlencesi için tekneyle denize açıldıklarını söylediği öğrenildi.