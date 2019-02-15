(Görüntülü) Daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti (2)

ŞEHİT POLİS, KONYA NÜFUSUNA KAYITLI Uşak'ın Banaz ilçesinde daha önce birlikte yaşadığı kadını tabancayla rehin alan kişi tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Mehmet Aksoy'un (37), cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. ​Şehit polis memuru Aksoy'un Konya nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.