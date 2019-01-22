(Görüntülü) Çorum'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

SerkanBARIŞ/ÇORUM, () - ÇORUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Kaza, Çorum- Ankara Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sisli havada ve kaygan zeminde aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu 5 araç, birbirlerine çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.