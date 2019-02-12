Kilis' in Elbeyli ilçesi'ndeki Çobanbey sınır kapısının karşısında bulunan Suriye' nin Vukuf bölgesinde bomba yüklü araç infilak etti. Çobanbey sınır kapısına 10 kilometre uzaklıktaki bölgede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı bildirildi
(Görüntülü) Çobanbey sınır kapısının karşısında patlama (3)
Kilis' in Elbeyli ilçesi'ndeki Çobanbey sınır kapısının karşısında bulunan Suriye' nin Vukuf bölgesinde bomba yüklü araç infilak etti. Çobanbey sınır kapısına 10 kilometre uzaklıktaki bölgede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere...
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