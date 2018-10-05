(Görüntülü) Cizre'de kaçak elektrik kazısına suçüstü

DİYARBAKIR, ()- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde yer altından çektikleri kabloyu, kaçağı önleyen alçak gerilim sayaç otomasyon panosuna (ASOP) bağlamaya çalışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.



Cizre ilçesi Konak Mahallesi Silopi Caddesi'nde, çevresi TIR'larla kapatılan bir elektrik dağıtım panosunun önünde bazı kişilerin gece geç saatte kazı yaptığını gören vatandaşlar, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) yetkililerini bildirdi. Ekipler, polise haber verip, olay yerine gitti. Panonun bulunduğu yere giden ekipler, metrelerce uzaktan kazı yapılarak yer altından dağıtım panosunun önüne kadar kablo çekildiğini belirledi. Sabri Z., Kadri Z. Ve Abdulkerim Ç.'nin, söz konusu harici kabloyu panonun altındaki ölçü devrelerine giden kablolara bağlamaya çalıştıkları saptandı. 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.



DEDAŞ ekipleri, harici kaçak elektrik hattını sökerken, panonun bulunduğu yerdeki kabloları eski haline getirdi ve bağlantı için yapılan yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki kazı yerini de kapattı. DEDAŞ yetkilileri, organize bir biçimde kaçak kazı yaparak, elektrik hırsızlığı yapmak isteyen kişiler hakkında savcılığa giderek şikayetçi oldu. Yaşanan bu olayın ardından alçak gerilim sayaç otomasyon panolarının kurulduğu yerlerde yer altından herhangi bir harici bağlantı olup olmadığı ile ilgili olarak geniş çaplı bir kaçak taraması başlatıldı.



