(Görüntülü) Çırçır fabrikasında yangın

ADANA'da, çırçır fabrikasında çıkan yangına müdahale eden 10 işçi hafif şekilde yaralandı. Fabrikadan çıkan duman kentin birçok noktasından görüldü. Adana- Karataş yolu üzerindeki çırçır fabrikasında öğle saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden fabrika işçileri, yangına müdahale etti. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği fabrikadan çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, alev alan pamukları söndürmek için depoların duvarlarını iş makinesiyle kırdı. Söndürme çalışmasına yardım eden 10 fabrika işçisi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralanan işçilere, olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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