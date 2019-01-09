(Görüntülü) Cezaevinden izne çıkan hükümlü ortalığı birbirine kattı

DENİZLİ'de kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan ve uçucu madde soluduğu belirlenen hükümlü Ümit Uğur K. (26), ortalığı birbirine kattı. Yolda söktüğü parke taşlarını çevredeki otomobillerin üzerine fırlatan, ardından eline sürdüğü salçayla duvara yazı yazan Kış'ın kendine zarar verdiğini zanneden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yazının salça olduğunu belirleyen ekipler Ümit Uğur Kış'ı gözaltına alırken; babası Zafer K., "Oğlumun izne çıkmaması için çok yalvardım. Bir baba olarak yardım bekliyorum" dedi.



Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi 762 Sokak'ta meydana geldi. Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve 1 haftalık izne çıkan madde bağımlısı Ümit Uğur K., il merkezi dışında olan ağabeyi Hüseyin Kış'ın evinin kapısını kırdı. Burada kaldığı süre içerisinde ididaya göre, uçucu madde soluyarak geçirdi. Yarın cezaevine teslim olması gereken Ümit Uğur K., bu akşam, iddiaya göre, soluduğu uçucu maddenin etkisiyle yolda bulduğu parke taşlarını park halindeki iki otomobile fırlattı. Otomobillerin camları kırıldı ve kaportalarında hasar oluştu. Ümit Uğur Kış, daha sonra eline aldığı salçayla evin duvarına 'Çerkez Cengiz' yazdı, ardından tekrar ağabeyinin evine girdi.



Ümit Uğur K'nın otomobillere zarar verdiğini gören ve elindeki salçayı kan zanneden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, K.'nın kendine zarar vermediği, duvardaki yazı için salça sürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Ümit Uğur K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.



YAPTIKLARI İLK DEĞİL



Ümit Uğur K. 2016 yılında Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evlerini ateşe vermiş, 15 Mayıs Mahallesi'nde ise çatıya çıkarak kiremit, demir ve çeşitli inşaat malzemelerini sokağa fırlatmış ve çok sayıda otomobile zarar vermişti.



BABA YARDIM İSTEDİ



1970- 1975 yılları arasında Denizlispor, Göztepe ve Şekerspor'da profesyonel olarak futbol oynayan, eski futbolcu ve antrenör Zafer K., 3 çocuğundan uçucu madde bağımlısı olan oğlunun tedavi edilmesi için yardım istedi. Yetkililere seslenen baba Zafer K., "Oğlumun izine çıkmaması için çok yalvardım. Yardım istedim. Mahalle muhtarına gidip oğlumun çevreye zarar verebileceğini söyledim. Oğlum 1 hafta boyunca evde madde kullanmış. Mahalleye de zarar vermiş. Ben zaten böyle bir olay yaşanacağını tahmin ediyordum. Bir baba olarak yardım bekliyorum. Gelirim yok, sürünüyoruz. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum" diye konuştu.



Otomobili zarar gören kişilerden Yıldıray Aktuğ ise, madde bağımlısı Ümit Uğur K.'nın kaldırım taşlarıyla aracın camlarını kırdığını, maddi hasar meydana geldiğini belirterek mağdur olduklarını söyledi.

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