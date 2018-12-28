(Görüntülü) CERABLUS'TAN HAREKET EDEN ÖSO KONVOYU, MÜNBİÇ SINIRINA DOĞRU HAREKET EDİYOR -5

(Görüntülü) CERABLUS'TAN HAREKET EDEN ÖSO KONVOYU, MÜNBİÇ SINIRINA DOĞRU HAREKET EDİYOR -5

YORUM EKLE
Gönder