CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ Suriye'nin Cerablus kentinde görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazenin getirilmesinin ardından, aralarında İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın da bulunduğu çok sayıda bürokrat, Adli Tıp Kurumu önüne geldi.
(Görüntülü) Cerablus'ta kalp kirizi geçiren vali yardımcısı hayatını kaybetti (2)
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ Suriye'nin Cerablus kentinde görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazenin getirilmesinin...
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