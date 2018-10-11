(Görüntülü)Cep telefonunu çaldı, 'Telefonu buldum, ben de sahibini arıyordum' dedi

Haber- Kamera Tolga YANIK KONYA ()KONYA'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 1 adet cep telefonu çaldığı tespit edilen Emine Sevim H. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken Sevim H. polisteki ifadesinde Telefonu buldum. Ben de teslim etmek için sahibini arıyordum. dediği öğrenildi. Olay, dün sabah 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Uşak'ın Banaz ilçesinden, Mersin'in Silifke ilçesine yolculuk yapan Emine Sevim H., otobüs Konya'da terminalde mola verince bir bankta oturup otobüs saatini beklemeye başladı. Sevim H., arka bankta oturan ve cep telefonunu banka bırakan Yıldız K.'nın (26) kalkmasını fırsat bilerek oturduğu yerden uzanıp, telefonu çaldı. Bir süre sonra geri dönen Yıldız K., telefonunun çalındığını fark edip durumu güvenlik görevlisine bildirdi. Terminalde içerisinde etrafta arama yapan Yıldız K., telefonunu Sevim H.'nin elinde gördü. Sevim H.'nin elinden telefonunu alan Yıldız K., durumu polise bildirdi. ÇALMADIM, BULDUM İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Emine Sevim H.'nin, Yıldız K.'nın telefonunu bankın üzerinden çaldığının tespit etti. Gözaltına alınan Sevim H., polisteki ifadesinde, Banaz'dan Silifke'ye gitmek için otobüse bindim. Otobüs Konya'da mola verdi. Otobüsün kalkmasını beklerken bankın üzerinde telefon buldum. Ben de telefonun sahibini ararken, Yıldız K. yanıma gelip elimdeki telefonu kendisinin olduğunu söyleyip aldı. Ben de zaten sahibini arıyordum. Telefonu çalmadım. dediği öğrenildi. 'Hırsızlık ve hakaret' suçlarından poliste kaydı olan ve güvenlik kamera görüntülerinde telefonu çaldığı net bir şekilde görülen Sevim H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.