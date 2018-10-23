(Görüntülü)CEMAL KAŞIKÇI İÇİN BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE TEK KİŞİLİK EYLEM

İngilizce, Fransızca ve Arapça Cemal Kaşıkçı Adalet sloganı attı. Haber Gülseli KENARLI-Kamera Güven USTAİSTANBUL,() Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu belirten Mısırı asıllı Kanadalı Sahar Zaky, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bariyerlere çiçek bırakarak ?Cemal Kaşıkçı'ya Adalet diye slogan attı. Öğlen saatlerinde konsolosluk önünde gelen Mısır Üniversitesi öğretim görevlisi, Mısır asıllı Kanadalı Sahar Zaky isimli aktivist kadın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki polis bariyerlerine bir demet beyaz kasımpatı bıraktı. Elinde Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafının olduğu bir kağıt gösterdi. Ardında İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak ?Cemal Kaşıkçı Adalet diye slogan attı. Gazetecilerin sorularına yanıtlayan Zaky, Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu belirterek, 21 gündür kimsenin net bir açıklama yapmadığını, konsolosluğun kamp olduğunu ve Kaşıkçı cinayetinin ilk olmadığını düşündüğünü söyledi. Görüntü Dökümü ------------------- - Açıklamayı dinleyenlerin görüntüsü - Konsolosluk ve çevresinden görüntüler - Detaylar (Tür: İstanbul)