(Görüntülü) Çaldıkları kasa boş çıkınca, PTT'yi soydular, yakalandılar. O anlar kamerada

ANKARA'da kar maskesi takarak bir kargo şubesinden çaldıkları çelik kasanın boş çıkmasının ardından, bir PTT şubesinden 85 lira para çalan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. PTT şubesinden gerçekleştirilen hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, 2 gün önce gece saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Otomobille ilçedeki bir kargo şubesine gelen 4 şüpheli, kar maskesi takarak içeriden çelik kasa çaldı. Yoldan geçerken hırsızların otomobile kasa yüklediğini gören bir kişi de bu durumu tepki gösterdi ancak şüpheliler bu kişiyi tehdit ederek buradan hızla uzaklaştı. PTT SOYGUNU KAMERADA Kasayı açtıklarında içinin boş olduğunu gören hırsızlar, olaydan 2 saat sonra da bu kez ilçedeki bir PTT şubesine gitti. Şubenin camını taşla kırarak içeri giren şüpheliler, para çekmecesinden 85 lira para çaldı. PTT şubesinden gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin araştırması üzerine olayın gerçekleştirdiği tespit edilen D.A. ve kardeşi O.A. ile arkadaşları G.S. ve Y.S.K. dün akşam yapılan operasyonda olayda kullandıkları otomobil ile birlikte yakalandı. SUÇ DOSYALARI KABARIK Gözaltına alınan şüphelilerden D.A.'nın hırsızlık, gasp, tehdit gibi suçlardan 53 suç kaydının olduğu ve 3 hırsızlık suçundan mahkemelerce arandığı, O.A.'nın 19 suç kaydının olduğu, G.S.'nin 3 suç kaydının olduğu ve Y.S.K.'nın 21 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.