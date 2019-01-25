(Görüntülü) Büyükmenderes'e düştü, cesedine 12 gün sonra ulaşıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyükmenderes Nehri'ne düşüp, suda kaybolan Tuncay Asar'ın (59) 12 gün sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) temleri tarafından cesedi bulundu. Asar'ın düştüğü yerin 3 kilometre ilerisinde çalılıklar arasında bulunan cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile geçen 13 Ocak akşamı bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkisi'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde, bir selüloz fabrikasından emekli olan Asar, otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı. JAK Timleri, bugün saat 14.30 sıralarında Asar'ın cesedini, düştüğü yerin 3 kilometre ilerisindeki Tıranyem mevkisinde, çalılıkların arasında buldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Asar'ın cesedi önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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