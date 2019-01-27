(Görüntülü) Büyük Menderes Nehri'ne düşüp ölen emekli işçi toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, suda kaybolan ve cansız bedeni 12 gün sonra bulunan Tuncay Asar (59), gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay, 13 Ocak'ta saat 01.00 sıralarında Akçay mevkiisinde meydana geldi. Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası, selüloz fabrikasından emekli olan Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile restorana gitti, burada içki içip eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere yola çıktı. Akçay mevkiisinden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde Asar, otomobili durdurup, indi. İddiaya göre tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, dengesini kaybederek suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, durumu fark eden yakındaki restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi. 12 GÜN SONRA BULUNDU Jandarma ekipleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ile İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde Asar' bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. JAK Timleri, geçen cuma günü saat 14.30 sıralarında Asar'ın cesedini, düştüğü yerin 3 kilometre ilerisindeki Tıranyem mevkiisinde, çalılıkların arasında buldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Asar'ın cesedi önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Asar'ın otopsinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alınan cenazesi, Nazilli Yeni Bahar Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Asar'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Asar'ın cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'na götürüldü. Asar, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

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