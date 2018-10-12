(Görüntülü)Bursa - Nilüfer ilçesinde taşıyıcı iki ana kolonu eğrilen bir bina boşaltıldı (2)

(Görüntülü)Bursa - Nilüfer ilçesinde taşıyıcı iki ana kolonu eğrilen bir bina boşaltıldı (2)

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