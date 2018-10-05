(Görüntülü) Bursa merkezli fuhuş operasyonu; şifreli konuşmaları ortaya çıktı

Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin aralarında yaptıkları şifreli konuşmalar ise şaşırttı. Fuhuş çetesinin çalıştırdıkları kadınlarla "Dün gece kaç çay içtin, kaç porsiyon yemek yedin?" gibi şifrelerle konuştukları tespit edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, bir fuhuş çetesinin Adana, İzmir, Mersin ve Ankara'dan getirdiği kadınları, Bursa'da kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdığını tespit etti. Ekipler, Bursa merkezli Adana ve İzmir illerinde 12 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve bıçak, 2 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte kimlik, 210 dolar, 70 euro ve 14 bin 155 lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin, kadınları eskort siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinden pazarladığı ve lüks hayat yaşadıkları belirtildi. ''AMCALAR GELİYOR, KAÇ ÇAY İÇTİN'' Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucunda, fuhuş yaptıran şüpheliler ile fuhuş yapan kadınlar arasındaki şifreli diyaloglar da ortaya çıktı. Fuhuş yaptıran şüphelilerin, kadınların kaç müşteriyle görüştüğünü, ''Dün gece kaç çay içtin, kaç porsiyon yemek yedin'' diye sordukları, fuhuş yaptığı bölgelerden polis geçince ise ''Dikkat edin amcalar geliyor'' diye konuştukları belirtildi. 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhuş yapan 16 kadın hakkında ise işlem yapıldı.